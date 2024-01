Walibi Holland

Walibi-directrice kan zich niet vinden in klachten over Halloween: 'We hebben het goed gedaan, gasten zijn tevreden'

De directie van Walibi Holland kijkt met een goed gevoel terug op de Halloween Fright Nights van 2023. Op social media werd veel geklaagd over de drukte. Tot overmaat van ramp bleven op verschillende dagen meerdere attracties dicht vanwege een personeelstekort. Walibi-directrice Mascha Taminiau vindt die berichten overdreven: volgens haar was het publiek juist heel tevreden.

Walibi Holland hield op verschillende dagen van de Fright Nights tot acht attracties de hele dag dicht: waterbaan Crazy River, enterprise G-Force, theekopjesmolen Pavillon de Thé, wildwaterbaan El Rio Grande, de Skydiver, interactieve waterattractie Splash Battle, treinrit Walibi Express en draaiend huis Merlin's Magic Castle. De Splash Battle is sowieso gesloten in oktober, rest van de attracties had wel operationeel moeten zijn.

Taminiau werd ermee geconfronteerd in een interview op BNR Nieuwsradio. Ze bagatelliseert de sluitingen. "Iedere avondopenstelling zijn bepaalde attracties gesloten omdat opengaan niet veilig is in het donkerte", aldus de directrice. "Dat hadden we afgelopen Halloween ook." Ze doelt onder andere op La Grande Roue, Super Swing, Le Tour des Jardins, Los Sombreros, Drako, Eat My Dust, Wind Seekers en de attracties in Walibi Play Land.



Minst populair

En de eerder genoemde attracties die de hele dag gesloten blijven dan? "We hebben misschien op één of twee dagen moeten zeggen: de attracties waarvan we op voorhand weten: die zijn het minst populair, doen we eerder dicht zodat we mankracht hebben voor andere locaties." Taminiau kan het zich niet meer zo goed herinneren. "Dat zouden we hebben kunnen doen, denk ik."



Volgens de directrice wordt het probleem schromelijk overdreven. "Ik weet dat er een artikel was dat attracties gesloten waren vanwege het personeelstekort. Het gaat er eigenlijk om... Wat ik wil zeggen, is: op het moment dat ik het las, dacht ik: ja maar dit is iets wat niet waar is. Omdat het, voor de dagen die we toen achter de rug hadden, niet gold."



Woordvoerder

Een opvallende uitspraak, aangezien duizenden Walibi-bezoekers met eigen ogen hebben kunnen zien welke attracties wanneer gesloten waren. Bovendien werd het nieuws over de gesloten attracties destijds bevestigd door Taminiau's eigen woordvoerder Marco Wensveen. De acht gesloten rides verschenen eveneens op een pagina met gesloten attracties op de officiële Walibi-website. Het pretpark deelde zelfs kortingsbonnen uit ter compensatie.



Taminiau heeft vooral onthouden dat het evenement een succes was. "Ik ben wel tevreden en ook gasten zijn tevreden, want we meten de guest satisfaction elke dag dat we open zijn. En daaruit zien we: we hebben het goed gedaan." En de klachten over de extreme drukte? "We hebben ook dagen dat het heel rustig is en dan is het ook weer niet leuk. Er moet een bepaalde vibe zijn. En we zitten daar bovenop om dat te managen."



Dinsdag in juni

Taminiau heeft nog een tip voor mensen die geen zin hebben in drukte en hoge prijzen. "Er zijn ook dagen waarop je met een ticket voor 25 euro bij ons op bezoek kunt komen. Het is een dynamisch model. Als je goed zoekt en als je beschikbaar bent op daldagen - dat is niet wanneer half Nederland wil komen. Er zijn altijd dagen waarop je voor 25 euro op bezoek kunt komen. Maar dan moet je wat flexibel zijn. De derde zaterdag van Halloween dan wil iedereen. Maar er zijn dagen, ik noem maar wat: een dinsdag in juni, kun je best prima komen voor een goeie prijs."



Walibi Holland was de afgelopen jaren op nagenoeg alle dinsdagen in juni gesloten.