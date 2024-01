Diergaarde Blijdorp - Rotterdam Zoo

Video: Diergaarde Blijdorp nagebouwd in computergame Planet Zoo

Een fan heeft bijna anderhalf jaar gewerkt aan een digitale versie van Diergaarde Blijdorp. Corné Kievit bouwde de beroemde Rotterdamse dierentuin tot in detail na in computerspel Planet Zoo. Op YouTube is een zes minuten durende video met het eindresultaat te zien.

Kievit, zelf abonnementhouder van Blijdorp, startte het project in september 2022. Daarvoor gebruikte hij de plattegrond, foto's en boeken, vertelt hij in gesprek met de website ZooFlits. De digitale bouwer liep wel tegen meerdere uitdagingen aan. Zo was hij alleen al dagen bezig met het dak van de bekende Rivièrahal.

Ook de giraffenstal en de krokodillenrivier bleken lastig om te reconstrueren. Bovendien had Kievit te maken met beperkingen in de game. Planet Zoo biedt bijvoorbeeld geen functionaliteit om aquaria met vissen te creëren. Dat maakt het een-op-een neerzetten van het Oceanium haast onmogelijk. Het verblijf van de koningspinguïns kon wel exact nagemaakt worden.



Achter de schermen

De virtuele replica is nog niet helemaal af: Kievit is van plan om ook de gebieden achter de schermen toe te voegen, plus omliggende wegen en gebouwen. Updates zullen verschijnen op zijn YouTube-kanaal, dat de naam Pierce Hill draagt.