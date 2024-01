Blackpool Pleasure Beach

Lgbt-community woest op Engels attractiepark vanwege grap op social media

Het Engelse pretpark Blackpool Pleasure Beach heeft de lgbt+-community tegen zich in het harnas gejaagd. Door een grap op social media wordt het attractiepark ervan beticht transfoob te zijn. Aanleiding voor het controversiële bericht was een plagerige discussie met concurrent Alton Towers.

Alton Towers organiseert een nieuw avond-evenement. Een fan die erop wees dat de mensen van Blackpool Pleasure Beach daarmee in hun hemd worden gezet, kreeg een gevatte reactie van Alton Towers: "Blackpool wie?" Daar besloot Blackpool op in te spelen. "Een Brits themapark dat in 2024 officieel meer avond-evenementen heeft dan Alton Towers", luidde het antwoord.

De sfeer sloeg om toen iemand erop wees dat Blackpool Pleasure Beach eigenlijk helemaal geen themapark is, maar gewoon een ordinair pretpark. Blackpool reageerde met de opmerking "Het is 2024, we kunnen ons identificeren hoe we willen". Daarmee was de beer los.



Ridiculiseren

Die uitspraak wordt namelijk regelmatig gebruikt om transgenders te ridiculiseren. Het leverde Blackpool Pleasure Beach enkele honderden negatieve berichten op. Gebruikers van X halen het pretpark massaal door het slijk. "Dit is walgelijk", laat Ben Gibbons bijvoorbeeld weten. "Afschuwelijke tweet, verwijderen!", klaagt Idle Ross.



"Het is 2024, dit soort dingen zijn niet meer gepast", vindt Laura. "Fuck you", sneert Tay. Percy wijst erop dat een vriend vorig jaar twee keer is uitgescholden door een homofoob personeelslid van Blackpool Pleasure Beach. "En vervolgens werden twee klachten en drie vragen genegeerd, dus deze tweet verbaast me niet."



Idioot

Mark Yates spreekt over "een vreselijke, gruwelijke tweet". "Verwijder het en bied excuses aan." Volgens Luke is het socialmedia-team van Blackpool totaal niet op de hoogte van wat er speelt in de maatschappij. "Hoe vaak gaan deze mensen zich nog totaal idioot gedragen?" Shane Andrews heeft nog een tip voor het park. "Probeer je om te beginnen eens te identificeren als een inclusieve plek."



"Hier kun je geen grappen over maken", oordeelt Sam Billyard. "Nog een reden dat ik niet meer naar Blackpool Pleasure Beach ga", zegt Adam Lines. Ook Chris Jones laat het park voortaan links liggen. "Wat een schande. Een plek die mij zo dierbaar is, gelegen in een stad met een aanzienlijke lgbt+-vertegenwoordiging, verlaagt zich tot aanstootgevende grappen. Schaam je. Ik zal niet terugkeren naar je middelmatige, afgeleefde pretpark."



Slechte smaak

Natalie Clarke snapt niet dat het X-bericht niet verwijderd wordt. "Als het een grap is, getuigt het van zeer slechte smaak", verzucht ze. "Ze moeten niet vergeten dat heel veel lgbt+-klanten het park bezoeken." Mark Grimshaw: "Met deze opmerking heeft Pleasure Beach precies evenveel goede grappen als goede attracties."