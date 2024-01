Efteling

Video: brutale Efteling-bezoeker beklimt Reus van Klein Duimpje

Een bezoeker van de Efteling heeft de Reus van Klein Duimpje gebruikt als een foto-object. De knul kroop door de planten om bij het beeld van de Reus te komen. Daar poseerde hij in eerste instantie naast het sprookjesfiguur. Na aanmoediging van zijn vrienden klom de jongen er uiteindelijk bovenop.

Dat is uiteraard niet de bedoeling: er ligt niet voor niets een brede sloot voor het tafereel. Voor zover bekend raakte niets beschadigd. Toch zorgt het filmpje op social media voor felle reacties van Efteling-fanaten. "Mensen kunnen zich tegenwoordig ook niet gedragen in dat park", verzucht Iris Roeleven bijvoorbeeld op X.

"Vorig weekend liepen er ook al van die idioten rond." Een andere gebruiker noemt de bezoeker in kwestie "een debiele stoeptegel". "Jammer dat hij niet uitgegleden is en in het vijvertje is beland."



Stelen

Het sprookje van Klein Duimpje is sinds 1998 onderdeel van het Sprookjesbos. Voorbijgangers zien hoe het kleine jongetje een poging doet om de zevenmijlslaarzen van de Reus te stelen. Ze kunnen hem tevoorschijn laten komen door te roepen in een boomstronk.