Europa-Park Erlebnis-Resort

Foto's: treinen van nieuwe achtbaan Voltron in Europa-Park zijn compleet

De treinen van de nieuwe achtbaan Voltron Nevera in Europa-Park zijn af. Het Duitse attractiepark opent dit jaar een 32 meter hoge en 1385 meter lange lanceerachtbaan in een Kroatisch themagebied. In december werd er al getest met de onderstellen, toen nog zonder de stoelen. Nu zijn de voertuigen compleet.

Op social media publiceert Europa-Park beelden van het eindresultaat. Algemeen directeur Michael Mack en projectmanager Patrick Marx hebben al plaatsgenomen in de karretjes. De stoelen zijn vormgegeven als donkerbruine kussentjes, met goudkleurige veiligheidsbeugels. De achterkant is futuristisch en donkergrijs. Op de voorzijde prijkt het logo van de attractie, met de volledige titel: Voltron Nevera powered by Rimac.

Voltron is een rollercoaster van het type stryker coaster, ontwikkeld door huisleverancier Mack Rides. In totaal staan straks zeven treinen op de baan, bestaand uit vier rijen van elk vier zitplaatsen. Het is de bedoeling dat elke 36 seconden een trein vertrekt uit het station.



23 maart

Passagiers krijgen onder andere een verticale lancering, een draaischijf en zeven inversies voorgeschoteld. De topsnelheid bedraagt 90 kilometer per uur. Het achtergrondverhaal draait om uitvinder Nikola Tesla en het verplaatsen van energie. Europa-Park gaat op zaterdag 23 maart weer open.