Koninklijke Burgers' Zoo

Burgers' Zoo rekent 1 euro statiegeld voor herbruikbare bekers

Burgers' Zoo stapt over op herbruikbare bekers. Vanaf donderdag 1 februari moeten bezoekers van het dierenpark in Arnhem 1 euro statiegeld betalen voor een drankbeker. Dat bedrag kunnen ze na afloop terugkrijgen.

Het inleveren van een lege beker is mogelijk bij Coffee Corner, het Bush Restaurant, het Park Restaurant of de Parkwinkel. "Je krijgt de 1 euro statiegeld weer terug, of je kunt dit doneren aan de bescherming van mangrovebossen in Belize", aldus Burgers' Zoo. "Zo simpel kan duurzaam zijn."

Officieel zijn wegwerpartikelen met plastic al sinds 1 januari verboden in Nederlandse pretparken en dierentuinen, maar de overheid heeft aangegeven voorlopig niet te zullen handhaven. Daarom worden in een hoop parken nog gewoon plastic bakjes en bekers gebruikt.