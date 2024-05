Paultons Park

Engelse pretpark opent waterattractie met dino's: Splash Lagoon

Bezoekers van het Engelse pretpark Paultons Park kunnen vanaf nu een vaartocht maken tussen de dinosaurussen. Het attractiepark opende afgelopen weekend de waterbaan Splash Lagoon, onderdeel van dinogebied Lost Kingdom.

Splash Lagoon is een familievriendelijke boottocht voor kinderen en hun ouders, gebouwd door de Zwitserse firma ABC Engineering. Het attractietype heet mini-flume. Boten varen langs prehistorische dieren en veel groen. Daarbij maken ze een splash van enkele meters.

Het park benadrukt dat er veel aandacht is besteed aan het uiterlijk. "We staan bekend om onze aandacht voor detail en thematiek", meldt het management in een persbericht. "In Lost Kingdom wanen gezinnen zich in een boeiend en kleurrijk prehistorisch landschap."



Velociraptor

Eén van de blikvangers is een levensgrote animatronic van een Triceratops. In het dinogedeelte zijn nog vijf andere attracties te vinden: de drie achtbanen Flight of the Pterosaur, Velociraptor en Dino Chase en de familierides The Dinosaur Tour Co. en Boulder Dash.



Bij de opening van Splash Lagoon werd ook bekend dat Paultons Park volgend jaar een overdekte attractie opent: Ghostly Manor, op de oude locatie van een 4D-bioscoop. Dat wordt een interactief draaiend theater waarin bezoekers moeten schieten op geesten.