Efteling

Efteling-achtbaan Python komende week slechts paar uur per dag geopend

De Python in de Efteling is komende week niet de hele dag geopend. Efteling-bezoekers kunnen van maandag tot en met vrijdag slechts een paar uur per dag een ritje maken in de bekende rollercoaster, namelijk van 13.00 tot 16.30 uur. De afwijkende openingstijden gelden tot zaterdag 3 februari.

Het beperken van de openingsuren hangt samen met het aantal ritten dat de achtbaan nog kan maken vóór een onderhoudsbeurt. Eigenlijk zou de Python de afgelopen weken gesloten zijn voor het opknappen van de treinen. De Efteling stelde de werkzaamheden uit, maar dat heeft wel als gevolg dat de Python voorlopig niet op volle capaciteit kan draaien.

Eén van de twee treinen is al niet meer in gebruik. Voor de resterende trein geldt een maximumaantal ritjes tot onderhoud absoluut noodzakelijk is. "Dus tot het onderhoud begint, moeten we spaarzaam omgaan met het aantal ritten dat de trein maakt", vertelt een woordvoeder aan Looopings.



Elke dag

Dankzij de maatregel kan de Python toch elke dag open, al is het maar voor een paar uurtjes. In de weekenden zal de attractie wel de hele dag geopend zijn. Op maandag 5 februari starten de werkzaamheden alsnog. Als de renovatie achter de rug is, hanteert men weer de reguliere openingstijden.



De ingeperkte openingsuren worden niet vermeld op de officiële Efteling-website. Op dit moment zijn ook Joris en de Draak, de Piraña, De Vliegende Hollander, Raveleijn, het Kleuterhof en Doornroosje buiten gebruik. De Stoomtrein staat één dag per week stil. Villa Volta zal op dinsdag 30 januari gesloten blijven.