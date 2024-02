Efteling

Efteling-bezoekers moeten laadpalen op parkeerplaats langer missen

De laadpalen op de parkeerplaats van de Efteling blijven langer buiten gebruik dan aangekondigd. In eerste instantie liet de Efteling weten dat er tot en met zondag 11 februari geen laadpalen beschikbaar zouden zijn voor elektrische auto's. Sinds kort wordt geen einddatum meer genoemd.

Een woordvoerder bevestigt dat nog niet duidelijk is wanneer de laadpalen weer terug zullen keren. "Let op: in verband met werkzaamheden zijn er voor onbepaalde tijd geen oplaadpunten aanwezig", valt nu te lezen op de Efteling-website. "Houd hier rekening mee bij het plannen van je bezoek."

De Efteling presenteerde enkele jaren geleden nog het grootste laadplein van de Benelux, met zestig laadpalen waar 174 wagens tegelijkertijd opgeladen kunnen worden. Op dit moment kan dus geen enkele auto aan de lader. Het parkeerterrein is een bouwput vanwege de aanleg van een tunnel en de komst van het Efteling Grand Hotel.