Disneyland Paris

Disneyland Paris brengt klokkentoren Disneyland Hotel uit als beeld

De iconische klokkentoren van het Disneyland Hotel in Disneyland Paris wordt uitgebracht als souvenir. Binnenkort kunnen hotelgasten het herkenbare object mee naar huis nemen in de vorm van een beeld, met een werkende klok. Het bijzondere souvenir, dat niet misstaat op een vensterbank, bureau of schoorsteenmantel, kost 149 euro.

In het hart van de klok is Mickey Mouse zichtbaar. Zijn handen fungeren als wijzers. Het aandenken is onderdeel van een nieuwe souvenircollectie in het vernieuwde hotel, verkrijgbaar in de winkel Royal Collection Boutique. Het Disneyland Hotel ging deze week weer open na een jarenlange verbouwing.

Andere voorbeelden van nieuwe items in de hotelshop zijn een sleutelhanger van 10 euro, een keycord van 13 euro, een pen van 20 euro en een sjaal van 60 euro. Tassen zijn te koop vanaf 300 euro. Verder biedt men een set met twee koffiekopjes en bordjes aan voor 32 euro.



Rapunzel

Een Pandora-bedel van het Disneyland Hotel gaat voor 79 euro over de toonbank. Ook bijzonder is een replica van de Rapunzel-spiegel die in de hotelkamers terug te vinden is. Voor de spiegel wordt 69 euro gevraagd. Abonnementhouders krijgen geen korting in de winkel.