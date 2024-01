Alton Towers Resort

Engels pretpark start seizoen met avond-evenement: Alton After Dark

Het Engelse pretpark Alton Towers start het nieuwe seizoen met een nieuw avond-evenement. Bezoekers kunnen het bekende attractiepark binnenkort op meerdere dagen in het donker beleven. Op zaterdag 16, 23 en 30 maart vindt Alton After Dark plaats.

Dat is bijzonder: Alton Towers is berucht om zeer beperkte openingstijden. In het verleden sloten de poorten regelmatig al om 16.00 uur. Alton After Dark duurt tot 20.00 uur. "Maak je klaar om je favoriete attracties te beleven onder de sterren", laat het park weten op social media.

Het nieuwe seizoen start op zaterdag 16 maart. Alton Towers presenteert dit jaar geen grote nieuwe attracties. Wel zijn enkele tijdelijke kermisattracties weggehaald. In 2023 opende het vernieuwde spookhuis The Curse at Alton Manor.