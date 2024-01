Disneyland Paris

Kritiek op vernieuwd vijfsterrenhotel Disneyland Paris: 'Niet klaar voor gasten'

Het Disneyland Hotel van Disneyland Paris is weer open, maar niet alle gasten zijn helemaal tevreden. Een blogger van de langlopende Disney-fansite Mousesteps betaalde extra voor een kamer met een terras en een fraai uitzicht, maar de aanblik was niet om over naar huis te schrijven.

Denise Preskitt keek vanaf haar kamer uit op een modderige bouwweg met bouwmaterialen, een berm en een loods, laat ze weten op X. "Disneyland Paris rekent extra geld voor een terras met uitzicht, maar dat raad ik niet aan", schrijft de vrouw. "Aan onze kant kijken we uit op een oprijlaan met modder, zonder een echt landschap."

Ook op andere vlakken viel het luxe vijfsterrenhotel tegen. De werkzaamheden zijn nog niet helemaal afgerond. "Het eerste dat we zagen toen we binnenkwamen, waren bouwvakkers zittend op de hotelbanken. In de gangen ruikt het naar verf, deels omdat ze even verderop nog aan het schilderen zijn." In de gang trof de Disney-fanaat ook een opgerold tapijt aan.



Niet aanraden

En de kamers zelf? "Ze hadden een stuk functioneler kunnen zijn, bijvoorbeeld door meer kastruimte toe te voegen." Verder werkte de wifi-verbinding niet. Preskitt tastte diep in de buidel voor een Deluxe-kamer. "Ik kan het niet aanraden. De Deluxe-afdeling is gewoon niet klaar om gasten te ontvangen."



Na het indienen van een klacht moest ze een paar uur geduld hebben. Uiteindelijk kreeg ze een betere kamer, met een iets beter uitzicht. Wel moest ze elke keer twintig minuten lopen naar de algemene lobby, omdat de speciale Deluxe-doorgang nog niet in gebruik is.



Erg prijzig

"Het was om meerdere redenen niet best", luidt het eindoordeel op Facebook. Op X vult de hotelgast aan: "De kamers zijn erg prijzig als je ziet hoeveel kinderziektes er nog zijn. En ook vreemd: medewerkers zijn twee keer onze kamer binnengelopen zonder te kloppen."



Eén overnachting in een Deluxe-kamer met terras kost de komende maanden tussen 1443 en 2551 euro voor twee personen. Dat is inclusief twee dagen toegang tot de Disney-parken.