Ouwehands Dierenpark Rhenen

Bezoekersaantal Ouwehands Dierenpark in 2023 'min of meer gelijk gebleven'

Het bezoekersaantal van Ouwehands Dierenpark vertoonde geen noemenswaardige verandering in 2023. Dat vertelt een woordvoerster van de dierentuin in Rhenen aan Looopings. Een exact cijfer wil het park niet communiceren. "De aantallen zijn vergelijkbaar met 2022", aldus de voorlichtster.

Toen maakte Ouwehands Dierenpark bekend dat er 1.060.000 bezoekers verwelkomd werden. "Het dierenpark is qua bezoekersaantallen in 2023 min of meer gelijk gebleven." Of er het afgelopen jaar sprake was van een stijging of daling, blijft dus geheim.

"Het ronde getal is wellicht iets naar boven of onder afgerond, maar we zijn gelukkig stabiel." Wel laat Ouwehands Dierenpark weten dat de omzet is gestegen, al worden daarvan ook geen cijfers verstrekt.



Koala's

De woordvoerster vult aan dat voor 2024 gerekend wordt op een groei van het aantal bezoekers, mede dankzij de komst van koala's. Komend voorjaar opent het nieuwe gebied Koalia. Verder liggen plannen klaar voor een verblijf voor amoerpanters.