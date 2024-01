Disneyland Paris

Disneyland Hotel in Disneyland Paris na jaren verbouwen weer open: dit is het eindresultaat

Er kan eindelijk weer geslapen worden in het Disneyland Hotel. Het vijfsterrenhotel van Disneyland Paris, dat de ingang van het Disneyland Park vormt, ging in het voorjaar van 2020 dicht. Bijna vier jaar later is het hotelcomplex weer toegankelijk. Alle ruimtes zijn grondig verbouwd. Voortaan staat het Disneyland Hotel volledig in het teken van Disney-prinsen en -prinsessen.

Een reeks geënsceneerde marketingfoto's brengt het eindresultaat in beeld. Het hotel telt 487 kamers en suites, waarvan 346 reguliere kamers, 82 luxe kamers, 41 Castle Club-kamers, zestien speciale suites, één Princely Suite rond Beauty and the Beast en één Royal Suite rond Frozen.

Laatstgenoemde kamer kost ruim 10.000 euro per nacht. De Signature Suites zijn aangekleed in de stijl van Sleeping Beauty, Cinderella, Tangled, Frozen en Beauty and the Beast. Hotelgasten krijgen zeven verschillende soorten kussens aangeboden. Ze kunnen gebruikmaken van een spa, een zwembad, een sportschool en een gratis kinderopvang voor kinderen van 4 tot en met 11 jaar.



Roomservice

Er is 24 uur per dag roomservice beschikbaar. Disney-prinsessen laten zich regelmatig zien in het hotel, zowel in de algemene ruimtes als bij een speciale meet-and-greet-locatie die gratis gereserveerd kan worden. Bij My Royal Dream worden kinderen tegen betaling getransformeerd tot een prinses of prins.



De vernieuwde lobby werd gebaseerd op bibliotheken van beroemde Franse kastelen. Men spreekt over "een subtiele mix van prestigieuze materialen gecombineerd met ivoor- en goudtinten". Aan het plafond hangt een in Tsjechië gemaakte kroonluchter in de vorm van het kasteel van Doornroosje.



Bar

Buffetrestaurant Inventions werd omgedoopt tot Royal Banquet. Bedieningsrestaurant California Grill draait nu om Beauty and the Beast, onder de noemer La Table de Lumière. De bar Café Fantasia heet in het vervolg Fleur de Lys Bar. Daarnaast ligt souvenirwinkel Royal Collection Boutique. De locaties zijn alleen toegankelijk voor hotelgasten: wie niet in het hotel overnacht, is er niet welkom.