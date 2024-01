Attractiepark Toverland

Proefkonijnen in de herkansing in Toverland

Toverland heeft alsnog een plekje gekregen in het wetenschappelijke tv-programma Proefkonijnen. In 2019 brachten de toenmalige presentatoren al een bezoek aan het Limburgse pretpark voor een item, maar die beelden zijn nooit uitgezonden. Begin 2020 werd Proefkonijnen van de buis gehaald vanwege ophef over presentator Kaj van der Ree.

Nu is de tv-show terug, met een iets andere opzet en een nieuwe presentator. Jurre Geluk krijgt dit keer gezelschap van Sahil Amar Aïssa. Voortaan is de BNNVARA-titel een kinderprogramma, uitgezonden bij NPO Zapp. De nieuwe opnames in Toverland vonden afgelopen zomer plaats. Wie de uitzending wil terugkijken, kan terecht op de website van Zapp.

Het item draait om de vraag: kun je beter met een volle of een lege maag een attractie in? Geluk en Aïssa testten daarvoor twee keer de Theekopjes en wing coaster Fenix: in eerste instantie met een lege maag, daarna nadat ze uitgebreid hadden getafeld. De achtbaan bleek minder misselijkmakend bij een volle maag.