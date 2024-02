Bobbejaanland

Parkeerticket Bobbejaanland wordt duurder: 13 euro per dag

Bobbejaanland vraagt dit jaar meer voor een parkeerplek. Vorig jaar kostte een parkeerticket nog 11 euro per auto, een jaar eerder was dat 9 euro. Vanaf seizoen 2024 zijn bezoekers van het pretpark in Lichtaart 13 euro per dag kwijt. Daar staat tegenover dat de reguliere entreeprijs niet stijgt.

Het maximale tarief blijft 44,90 euro, net als in 2023. Online zijn al toegangskaarten verkrijgbaar vanaf 24,90 euro. Het attractiepark gaat weer open op zaterdag 30 maart. Van zaterdag 6 april tot en met zondag 30 juni vindt het nieuwe evenement World of Dinos plaats.

In twee jaar tijd steeg het parkeertarief van Bobbejaanland met bijna 45 procent. Vorig jaar investeerde het park nog zo'n 1 miljoen euro in het opknappen van het parkeerterrein.



Plopsaland

Door de prijsverhoging is parkeren bij Bobbejaanland nu even duur als bij Walibi Belgium, al krijgen Walibi-bezoekers korting als ze hun parkeerkaart vóór 15.00 uur aanschaffen. Dan zijn ze nog 11 euro kwijt. Plopsaland De Panne spant de kroon: de prijs van een parkeerticket steeg daar vorig jaar naar 15 euro.