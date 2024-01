Leveranciers

Nederlands bedrijf levert attractie voor grootste cruiseschip ter wereld

Op het grootste cruiseschip ter wereld is een attractie te vinden van Nederlandse makelij. Het gigantische schip Icon of the Seas wordt over enkele dagen officieel in gebruik genomen. Vakantiegasten krijgen verschillende attracties voorgeschoteld. Eén daarvan is gemaakt door een bedrijf uit het Brabantse Vught.

De bouw van Icon of the Seas kostte 1,65 miljard euro. Het schip van de Royal Caribbean Group is 365 meter lang en 48 meter breed. Er is plek voor 7600 passagiers en 2350 medewerkers. Op de boot bevindt zich het grootste waterpark op zee: Thrill Island, met zes glijbanen. Andere blikvangers zijn de overdekte AquaDome en een schaatsbaan.

De Nederlandse partij Wooddesign Amusement Rides werd ingeschakeld voor de bouw een carrousel in zeethema. De draaimolen is onderdeel van het familiegebied Surfside. Op de Facebook-pagina van de fabrikant verscheen een video van het eindresultaat.



Efteling

"Ontdek onze nieuwste thema-carrousel!", luidt de beschrijving. "Je vindt deze schoonheid op het grootste cruiseschip ter wereld." Wooddesign, gespecialiseerd in allerlei soorten molens, leverde eerder attracties voor onder andere de Efteling, Toverland en de Plopsa-parken.