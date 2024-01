Avonturenpark Hellendoorn

Beter laat dan nooit: nieuwe achtbaan RidderStrijd in Avonturenpark Hellendoorn werkt

De nieuwe spinning coaster RidderStrijd in Avonturenpark Hellendoorn is eindelijk operationeel én goedgekeurd. Vanaf zaterdag 30 maart kunnen bezoekers van het Overijsselse pretpark de 13 meter hoge achtbaan uitproberen. Er zijn dan ook previews voor abonnementhouders. De officiële opening vindt plaats op Koningsdag, zaterdag 27 april.

De realisatie van RidderStrijd had heel wat voeten in de aarde. Hellendoorn kocht de 420 meter lange achtbaan van een pretpark in Mexico, dat in 2019 de poorten sloot vanwege een dodelijk ongeluk met een andere attractie. Eenmaal in Nederland bleek dat de constructie niet aan de Nederlandse veiligheidseisen voldeed. Er waren verschillende aanpassingen nodig.

Daarvoor werd samengewerkt met de gespecialiseerde firma Solidum Revisie, voorheen Most Revisie. Een geplande opening in het voorjaar van 2022 kon niet doorgaan. Uiteindelijk bleef de coaster het volledige seizoen dicht. Ook in 2023 lukte het niet om RidderStrijd af te krijgen. In maart 2024 gaat de achtbaan alsnog open, met twee jaar vertraging.



Kermis

Hoewel het achtbaantype zelf regelmatig op de kermis te vinden is, noemt Hellendoorn de investering "een unieke toevoeging aan het Nederlandse pretparklandschap" dankzij de combinatie met thematiek, storytelling en speciale muziek. Het achtergrondverhaal gaat over de strijd tegen de draak Balagos, met behulp van luchtstrijdwagens die ruim 45 kilometer per uur gaan.



Twee omliggende attracties hebben hetzelfde middeleeuwse thema: achtbaan Balagos en slingerende schijf Drakennest, eerder gespeld als Het DrakenNest. Bij RidderStrijd wordt een minimale lengte van 1.20 meter gehanteerd. De attractie komt uit de fabriek van het Franse bedrijf Reverchon. "Omdat iedere rit anders is, kent RidderStrijd een grote herhaalwaarde", zegt Hellendoorn zelf over de draaiende karretjes.