Toverland vier weken gesloten: volop onderhoud aan de attracties

Toverland is sinds halverwege januari gesloten voor publiek, maar medewerkers zitten niet stil. Verschillende attracties in het Limburgse pretpark ondergaan momenteel een onderhoudsbeurt. Daar is haast bij geboden: de winterstop duurt dit jaar slechts vier weken. Op zaterdag 10 februari gaat Toverland weer open, al zijn nog niet alle projecten dan afgerond.

"We kunnen nu veel onderhoud en andere werkzaamheden uitvoeren zonder dat de gast er last van heeft", legt een woordvoerder uit. Karretjes en treinen worden van de baan gehaald. Soms gaan ze helemaal uit elkaar. "Met de grootste zorgvuldigheid worden onderdelen bekeken, onderhouden of vervangen", weet de voorlichter.

De vaargeul van wildwaterbaan Djengu River staat droog. Bij het station wordt de volledige loopband vervangen. Even verderop krijgt bootjescarrousel Tolly Molly een grote beurt. Verschillende onderdelen worden op een externe locatie gestraald en opnieuw gecoat. Het is de bedoeling dat de attractie weer opengaat op zaterdag 9 maart.



Gevels

In entreegebied Port Laguna maken de kerstbomen en de almhut weer plaats voor het decor van parkshow Aqua Bellatores. Ook schildert men de gevels van onder andere souvenirwinkel Mundo Magica, horecalocatie Manaña en de Magistralis' Magic Store.



Een ander ingrijpend project vindt plaats bij houten achtbaan Troy. Het is gebruikelijk om daar 's winters delen van de houtlaag te vernieuwen. Dit keer kiest Toverland voor een andere methode. "Het complete houtpakket dat de rails vormt wordt vervangen, in plaats van enkel de twee bovenste lagen."



Meerjarenplan

Het zorgt voor meer werk, maar de totale duur van het onderhoud wordt wel korter: het park stippelde een meerjarenplan uit van zo'n vier jaar. Dat was aanvankelijk tien jaar. "Daarbij kiezen we bij de bovenste laag voor een andere houtsoort, waardoor Troy langer soepel zal blijven rijden."



Deze winter ligt de focus op een stuk baan van ruim 200 meter: de bocht bij de actiefoto en een deel na de 35 meter hoge afdaling. Er werken dagelijks zo'n twintig personen aan. Troy is in de carnavalsvakantie operationeel, maar daarna gaat het onderhoud verder. Eind maart zal de coaster vervolgens weer open zijn.



Geen winterstop

Begin 2025 wordt het jaarlijkse onderhoud waarschijnlijk een nog grotere uitdaging. Dan is helemaal geen sprake meer van een winterstop: Toverland zal ook in de wintermaanden doorlopend geopend blijven op alle woensdagen, zaterdagen, zondagen en in schoolvakanties.