Efteling

Efteling verwelkomt Zeemeermin terug in het Sprookjesbos

De Kleine Zeemeermin zit weer op haar plek. Sinds begin oktober ontbrak het bekende sprookjesfiguur in het Sprookjesbos van de Efteling. Na een grondige schoonmaak- en onderhoudsbeurt is het sprookje vanaf komend weekend opnieuw te bewonderen. Wie over de bouwhekken heen tuurt, ziet de vernieuwde Zeemeermin nu al staan.

Het tafereel oogt weer als nieuw. De renovatie nam bijna vier maanden in beslag. Eigenlijk had De Kleine Zeemeermin vorige week al terug moeten keren, maar de werkzaamheden liepen vertraging op.

Niet alleen het bekende beeld van het sprookjesfiguur met haar vis werd vernieuwd: er was ook aandacht voor het rotswerk, de vijver met ornamenten en het straatwerk aan de voorzijde. Efteling-fans zullen zien dat de rechterhand van de Zeemeermin weer rust op een steen, net als bij de opening in 1970 het geval was.



Korset

Het afgelopen decennium zweefde de hand van het meisje in de lucht. Daar is nu een oplossing voor gevonden, door een opgestapelde steen uit te laten steken. Aan de uitbeelding veranderde verder niets: de Zeemeermin heeft nog gewoon blote borsten, net als de afgelopen 54 jaar. Wel draagt ze in de wintermaanden normaal gesproken een speciaal korset.