Ouwehands Dierenpark verliest rechtszaak over neushoornvogels

Ouwehands Dierenpark moet twee neushoornvogels in beslag laten nemen door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Dat heeft de rechtbank Midden-Nederland bepaald. De dierentuin kan niet aantonen dat de twee vogels legaal in gevangenschap zijn geboren en gefokt: mogelijk zijn ze ooit in het wild gevangen.

De overheid wil een statement maken tegen de illegale handel en het bezit van bedreigde diersoorten. Daarom moet het vogelkoppel na vijftien jaar vertrekken uit Ouwehands Dierenpark. Eén van de twee heeft staar. Het park vreest dat zo'n verhuizing erg stressvol zal zijn voor de dieren.

Bovendien staat niet vast de de neushoornvogels goed terecht zullen komen. Toch gaf de rechter het ministerie gelijk. De dierentuin kan de legale herkomst van de rosse neushoornvogels simpelweg niet aantonen. Ouwehands Dierenpark is het niet eens met de uitspraak. Er volgt een hoger beroep, meldt directeur Robin de Lange.



Verontwaardigd

"We zullen er alles aan doen om het dierwelzijn van de neushoornvogels te beschermen", laat hij weten. Het park is naar eigen zeggen "teleurgesteld en verontwaardigd". Inbeslagname zou "uitermate verontrustend en niet proportioneel" zijn.



"De dieren leven al vijftien jaar in hun verblijf met dagelijks goede zorg en gegarandeerd goed welzijn", benadrukt een woordvoerster. Een verplaatsing naar een nog onbekende opslaghouder kan desastreus uitpakken. "Verwacht wordt dat zij ergens in een klein verblijf achter de schermen verdwijnen."