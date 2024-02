DierenPark Amersfoort

DierenPark Amersfoort tevreden met 765.000 bezoekers: 'Massa niet meer hoogste streven'

DierenPark Amersfoort heeft in 2023 zo'n 765.000 bezoekers verwelkomd. Dat zijn er iets minder dan in 2022, toen het bezoekersaantal tegen de 800.000 aan schuurde. Toch zegt het management van de dierentuin blij te zijn met het resultaat.

"Wij zijn tevreden over deze eindstand en hebben een prachtige omzet behaald", laat een voorlichtster aan Looopings weten. "Daar zit een mooie groei in." Het is de bedoeling om die omzetgroei in 2024 door te zetten.

Het recordjaar van DierenPark Amersfoort was 2017, toen er voor de eerste en laatste keer meer dan een miljoen bezoekers langskwamen. "Maar sinds de coronasluitingen is massa niet meer het hoogste streven", vult de woordvoerster aan. In plaats daarvan wordt gefocust op "kwalitatieve groeiambities".



Chimpanseevallei

"De kwaliteit van een bezoek en de omzet die daarmee samengaat is belangrijker. Daarin laat 2023 prachtige cijfers zien." Volgens de woordvoerster zijn er komend jaar genoeg redenen om naar het park te komen, waaronder de opening van de nieuwe Chimpanseevallei. "We hebben mooie gebeurtenissen in het vooruitzicht."