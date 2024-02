Duinrell

Duinrell blijft stabiel: bijna 1,4 miljoen bezoekers

In de top van best bezochte Nederlandse pretparken blijft Duinrell de stabiele nummer twee. Het Wassenaarse attractiepark ontving het afgelopen jaar bijna 1,4 miljoen bezoekers. Om precies te zijn stond de teller na afloop van het boekjaar op 1.371.306 gasten.

Dat waren er een jaar eerder nog 1,36 miljoen. Het financiële jaar van Duinrell loopt steeds van november tot en met oktober. Verblijfsgasten worden elke vakantiedag opnieuw meegerekend. "We zijn tevreden met de stabiliteit van onze bezoekersaantallen", zegt een woordvoerster in gesprek met Looopings. In 2024 opent een nieuwe attractie: de Tobbedanser.

Duinrell moet op pretparkgebied alleen de Efteling voor laten gaan. Het Kaatsheuvelse sprookjespark beleefde in 2023 het tweede recordjaar op rij, met 5,56 miljoen bezoekers. Op plek drie stond het afgelopen jaar voor het eerst niet Slagharen, maar Toverland. Het park verwelkomde 1,17 miljoen gasten, tegenover 1,15 miljoen in Slagharen.



Artis

Drie Nederlandse dierenparken scoorden gelijkaardige cijfers in 2023. Zo kwam het bezoekersaantal van Diergaarde Blijdorp uit op 1,44 miljoen. Safaripark Beekse Bergen brak een record met 1,3 miljoen bezoekers. Artis - inclusief bijbehorende musea - was ook goed voor 1,3 miljoen bezoekers.