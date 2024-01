Ouwehands Dierenpark Rhenen

Rechtszaak tussen Ouwehands Dierenpark en ministerie over neushoornvogels

Een conflict over twee neushoornvogels in Ouwehands Dierenpark wordt uitgevochten in de rechtszaal. De dierentuin in Rhenen kreeg in 2021 bezoek van een inspecteur van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Daaruit kwam naar voren dat de vogels mogelijk illegaal in het park verblijven.

Ouwehands Dierenpark kan geen document laten zien waaruit blijkt wat de exacte herkomst van de dieren is. De rosse neushoornvogels werden in 2009 als cadeau geschonken door miljardair Marcel Boekhoorn, de eigenaar van de dierentuin. Hij kwam de vogels op het spoor via een Nederlandse papegaaienopvang, waar ze arriveerden via een tussenpersoon in Tsjechië.

De autoriteiten vrezen dat de bedreigde dieren niet gefokt zijn, maar in het wild werden gevangen. Een gesloten pootring, die destijds als bewijs diende, wordt door het ministerie als onvoldoende garantie beschouwd. Nu eist minister Christianne van der Wal dat het dierenpark gestraft wordt.



In beslag

Ze wil dat de vogels in beslag worden genomen, ook al verblijven ze al vijftien jaar in Ouwehands Dierenpark. Het ministerie benadrukt dat het park een voorbeeldfunctie heeft. Waar de neushoornvogels heen moeten gaan, is nog niet duidelijk.



Ouwehands Dierenpark vreest dat de dieren - waarvan er één staar heeft - veel stress zullen ervaren van zo'n verplaatsing. Men zet ook vraagtekens bij het dierenwelzijn op een nieuwe locatie. Over zes weken, op dinsdag 5 maart, komt de rechter met een oordeel. Directeur Robin de Lange heeft al aangegeven dat hij zich niet zal neerleggen bij een nadelige uitspraak.