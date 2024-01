Disneyland Paris

Disneyland Paris: ongeduldige vrouw stapt uit bootje It's a Small World, personeel woedend

Een bezoeker van Disneyland Paris besloot het heft in eigen hand te nemen tijdens een storing. Na het stilvallen van de beroemde boottocht It's a Small World kon een vrouw het geduld niet opbrengen om te blijven zitten. Ze koos ervoor om haar schoenen uit te trekken en via het water op de kant te stappen.

Vervolgens haalde ze haar kinderen één voor één uit de boot, zonder toestemming of begeleiding van het personeel. Dat gebeurde in de laatste scène van de darkride, zo'n 100 meter voor het uitstapperron. Ondertussen was niet alleen het reguliere storingsbandje te horen, maar ook een woedende attractiemedewerker.

Hij probeerde de vrouw vanuit de controlekamer al schreeuwend in verschillende talen duidelijk te maken dat ze zo snel mogelijk weer moest instappen, voor haar eigen veiligheid. Daar had de buitenlandse bezoeker echter geen boodschap aan.



Twee miljoen

Zij ging vrolijk door met haar eigen evacuatie, tot hilariteit, frustratie en verbazing van andere mensen in de boot. Beelden van het chaotische tafereel verschenen op TikTok, waar ze in korte tijd meer dan twee miljoen keer zijn bekeken.



"Mensen stellen nooit teleur", schrijft filmer Georgia Taylor. In de reacties valt te lezen dat veel mensen hopen op een levenslang Disney-verbod voor de vrouw. Hoe de situatie is afgelopen, is niet bekend. Looopings heeft een woordvoerster van Disneyland Paris om commentaar gevraagd.