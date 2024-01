Bellewaerde Park

Video: Bellewaerde Park toont dronebeelden van nieuwe attractie

Bellewaerde Park gunt fans een kijkje op het bouwterrein van een nieuwe attractie. Het Belgische pretpark opent aankomend voorjaar een nieuw Braziliaans themagebied, dat Amazonia gaat heten. De blikvanger wordt een tientallen meters hoge waterattractie van fabrikant Intamin, met een enorme schans.

Een nieuwe dronevideo toont dat de attractie al helemaal overeind staat. Er wordt druk gewerkt aan het stationsgebouw, de bijbehorende thematiek en de omliggende infrastructuur. Bellewaerde, onderdeel van parkengroep Compagnie des Alpes, noemt de toevoeging "de enige in zijn soort in de wereld".

De werktitel luidt Spinning Rapids. Naast de grote waterbaan bestelde men twee kinderattracties: een boomstambaan en een achtbaan. Daarvan is nog niet veel te zien. Het is de bedoeling dat de uitbreiding af is bij de seizoensstart op zaterdag 30 maart. "De werken aan de nieuwe zone gaan er goed op vooruit", laat Bellewaerde weten.