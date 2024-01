Phantasialand

Oeps: toiletpot van de muur gekomen in Phantasialand

In Phantasialand heeft iemand ogenschijnlijk een wel héél grote boodschap gedaan. Bij één van de toiletruimtes in het Duitse pretpark is een toilet van de muur gekomen. Bezoekers van de wc's in themagebied Rookburgh treffen een afgebroken toiletpot aan.

Hoe dat kon gebeuren, is niet duidelijk. Ondanks het ongelukje werd de wc-ruimte niet afgesloten. Wel heeft men de verbinding met het riool afgesloten met een soort zak.

In Rookburgh bevindt zich flying coaster F.L.Y. De toiletten in kwestie zijn te vinden in de buurt van broodjeszaak Zum Kohleschipper.