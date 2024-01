Efteling

Video: Sprookjesboomshow in de Efteling eindigt met huwelijksaanzoek

Een theatervoorstelling in de Efteling is onlangs anders geëindigd dan gewoonlijk. Na de finale van de Sprookjesboomshow waren toeschouwers afgelopen maand onverwachts getuige van een huwelijksaanzoek. Vader Daniel Krab kwam samen met zijn vriendin Melanie Jonker naar het toneel, met hun kind op de arm.

Daar ging hij - inclusief kind - voor de vrouw op de knieën. Het aanzoek was kort maar krachtig: van een lange speech was geen sprake. De verloofde stemde in, maar Efteling-personage Langnek wilde nog wel een officiële "ja" horen voordat hij het feestje mee wilde vieren.

Tijdens een romantische kus klonk op de achtergrond het lied Er Was Eens Een Sprookjesboom. De moeder van Jonker filmde het tafereel. Na afloop werd een groepsfoto gemaakt met de Sprookjesboom-figuren. De Sprookjesboomshow wordt dagelijks opgevoerd in het Openluchttheater.



Zang en Gelukkig

De Efteling is een populaire plek voor huwelijksaanzoeken. In december werd een optreden van zanggroep Zang en Gelukkig op de Warme Winter Weide nog onderbroken voor een man die voor zijn vriendin op de knieën ging. Ook dat liep goed af.