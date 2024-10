Beekse Bergen

Safaripark Beekse Bergen bouwt nieuw verblijf voor twee diersoorten

Een nieuw verblijf in Safaripark Beekse Bergen biedt onderdak aan twee verschillende diersoorten. Eén daarvan kwam eerder nog niet voor in de Brabantse dierentuin. Stokstaartjes gaan hun onderkomen delen met grootoorvossen. De bouwwerkzaamheden zijn al gestart.

Eind 2024 moeten de dieren hun intrek nemen in het gebied van 500 vierkante meter. Het idee voor de introductie van de grootoorvos komt voort uit de wens om een nieuw verblijf te bouwen voor de stokstaartjes. De laatstgenoemde diersoort leeft nu nog in een bosachtige omgeving, terwijl stokstaartjes savannedieren zijn.

"Bovendien willen we in de omgeving van de Olifantenvallei, waar het nieuwe verblijf komt, de veelzijdigheid van Afrika laten zien", zegt ontwerper Rick Merkx. Zo ontstond het idee om de stokstaartjes te verhuizen en er een geschikte Afrikaanse diersoort bij te zoeken.



Roofdieren

Dat werden de grootoorvossen, ook wel lepelhonden genoemd: roofdieren die behoren tot de hondachtigen. "Ze gebruiken hun uitstekende gehoor om te jagen op insecten, zoals termieten", weet curator Lars Versteege. "Verder zijn het vrij schuwe dieren: ze verstoppen zich graag, graven veel en hebben een scherpe reukzin."



Beekse Bergen verwelkomde zes grootoorvossen, die in het buitenverblijf gaan samenleven met veertien stokstaartjes. Beide soorten krijgen wel een apart binnenverblijf. Na de oplevering van het gebied hebben de stokstaartjes twee keer zo veel ruimte als voorheen.



Uitkijkpunten

Ze worden buren van de gnoes, zebra's en waterbokken. Merkx: "Het wordt een plek met onder meer diverse rotsformaties, die dienen als uitkijkpunten voor de stokstaartjes. Ook komen er houtopstanden waar insecten in gaan zitten." Speciaal zand moet ervoor zorgen dat gegraven tunnels minder snel instorten.