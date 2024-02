Attractiepark Toverland

Toverland werkt samen met concurrenten voor eigen opleiding

Attractiepark Toverland slaat de handen ineen met twee concurrenten voor een eigen opleiding. Wie in de recreatiesector wil werken, kan zich aanmelden voor een bbl-traject: een combinatie van leren op mbo-niveau en werken in de praktijk. Met een diploma mogen deelnemers zichzelf zelfstandig medewerker leisure & hospitality noemen.

Bbl staat voor beroepsbegeleidende leerweg. De opleiding wordt verzorgd door Gilde Opleidingen. Toverland werkt ervoor samen met twee bestemmingen in de buurt: vakantiepark De Schatberg en Fun & Entertainment Center Sevenum. Alle drie de bedrijven hebben al langer moeite om voldoende personeel te vinden.

Zo werd het idee voor een regionale samenwerking geboren. "De directe toegang tot praktijkervaring in deze bijzondere bedrijven is erg waardevol voor studenten", zegt Gilde-teammanager Inge Koppers-Lommen. "Hierin verzorgen wij het onderwijs dat naadloos aansluit op wat zij tegenkomen tijdens het echte werk."



Tweejarig

Na de zomervakantie start een tweejarig bbl-traject op mbo-niveau 3. Er zal aandacht zijn voor werkzaamheden op het gebied van receptie, animatie, horeca en veiligheid. Studenten werken 24 tot 32 uur per week in één van de bedrijven. Ze wisselen per periode van werkplek, om zo veel mogelijk te leren over de verschillende vakgebieden en recreatietypes.



Daarnaast krijgen ze één dag les op locatie. "In een tijd waarin de vraag naar professionals in de vrijetijdseconomie sterk toeneemt, bereidt deze brede insteek studenten voor op een dynamisch en innovatief werkveld", meldt Toverland in een persbericht. Inschrijven kan vanaf vandaag. Op zaterdag 24 februari vindt een open dag plaats.



Lesgeld vergoed

De drie partijen willen het traject naar eigen zeggen zo aantrekkelijk mogelijk maken. Gewerkte uren worden betaald en het lesgeld wordt vergoed. De initiatiefnemers betalen ook de leermiddelen voor personen die het eerste jaar succesvol afronden. Er bestaat een mogelijkheid om door te stromen naar niveau 4, als leidinggevende leisure & hospitality.