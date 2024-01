Efteling

Trailer van nieuwe Efteling-film De Legende van Familie Vos uitgebracht

De trailer van een nieuwe Efteling-speelfilm is nu te bekijken. Vanaf woensdag 7 februari draait De Legende van Familie Vos in de bioscoop. Het verhaal speelt zich af in de Efteling, net als bij de voorganger De Expeditie van Familie Vos uit 2020. Op YouTube staat inmiddels een voorproefje van ruim twee minuten.

Daarin wordt het verhaal uit de doeken gedaan. Efteling-bewaker Cor zegt aangevallen te zijn door een spook met een brandend zwaard. De jonge Efteling-medewerker Teun gaat samen met drie anderen op onderzoek uit: zijn tante, een spokenjager en de dochter van de directrice.

In de trailer komen veel beelden voorbij uit de arena van paardenshow Raveleijn. Toen de opnames plaatsvonden, in maart vorig jaar, draaide Raveleijn niet. Verder is onder meer gefilmd bij familieachtbaan Max & Moritz. "Iemand heeft met de attractie geknoeid!", klinkt het in de trailer.



Edo Brunner

Daarnaast zien we een fictieve ceremonie om de start van de bouw van de nieuwe attractie Danse Macabre te vieren, waarbij de rol van Efteling-directeur gespeeld wordt door actrice Manoushka Zeegelaar Breeveld. Veel acteurs uit het eerste deel - Levi Otto, Raymonde de Kuyper, Frederik Brom en Edo Brunner - keerden terug.



Nieuwe rollen zijn weggelegd voor onder andere Buddy Vedder en Clara Cleymans. De Legende van Familie Vos duurt 85 minuten. De Efteling belooft "een mix van spanning en humor, perfect voor een gezellig filmuitje met het hele gezin" Het scenario werd geschreven door Nienke en Job Römer. Bob Wilbers verzorgde de regie.