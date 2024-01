Disneyland Paris

Nieuwe luchtfoto's van uitbreiding Disneyland Paris: opening is nog ver weg

In het Walt Disney Studios Park van Disneyland Paris moet nog heel veel gebeuren. Dat is de belangrijkste conclusie na het zien van nieuwe luchtfoto's van de uitbreidingen in het attractiepark. Fansite DLP Works komt met nieuwe beelden van de bouwplaatsen op de proppen, genomen vanuit parachutetoren Toy Soldiers Parachute Drop én een vliegtuig.

Hoewel er al jaren aan het project gewerkt wordt, lijkt een opening nog lang op zich laten wachten. Het Walt Disney Studios Park wordt uitgebreid met een promenade richting een groot meer, inclusief verschillende tuinen, een theekopjesmolen rond Tangled en een restaurant. Aan de andere kant van het meer wordt een Frozen-themawereld gerealiseerd.

De toekomstige boulevard is nu nog een zandvlakte omringd door schuttingen. Het meer zal over een tijdje gevuld worden met water. Uiteindelijk zal men de waterpartij gaan inzetten voor avondshows. In het Frozen-gedeelte zijn de vormen van de gebouwen al wel te herkennen, al blijft het voorlopig bij betonnen kolossen.



Openingsjaar

Voor de nieuwigheden is nog geen openingsjaar bekendgemaakt. Vermoedelijk moeten bezoekers nog zeker tot eind 2025 geduld hebben.



In 2018 kondigde Disneyland Paris aan dat het Walt Disney Studios Park in 2025 drie themagebieden rijker zou zijn: één rond Marvel, één rond Frozen en één rond Star Wars. Mede door de coronacrisis liepen de werkzaamheden vertraging op. Het laatstgenoemde onderdeel zwijgt Disney tegenwoordig dood.