PortAventura World

Spectaculaire attractie PortAventura bij hoge uitzondering geopend in laagseizoen

Wie binnenkort naar PortAventura World gaat, heeft geluk. Bezoekers van het Spaanse pretparkresort kunnen in februari en maart de spectaculaire attractie Templo del Fuego ontdekken. Dat is bijzonder: de afgelopen jaren was de legendarische vuurtempel alleen geopend in het hoogseizoen.

Pretparkfanaten die Templo del Fuego met eigen ogen wilden zien, moesten langskomen in de maanden juli en augustus. Dit jaar gooit PortAventura het over een andere boeg. De tempel zal toegankelijk zijn tijdens het seizoen El Carnaval de los Carnavales, dat duurt van vrijdag 9 februari tot en met zondag 17 maart.

Templo del Fuego draait om de zoektocht naar een mysterieuze schat. Bezoekers maken kennis met een archeoloog die een manier vindt om een Azteekse tempel binnen te dringen. Daarbij wordt een onheilspellende vloek uitgesproken. Als het hoofdpersonage probeert om de rijkdommen mee te nemen, vliegt de tempel in brand.



Kostbaar

Er wordt gebruikgemaakt van een acteur, echt vuur en andere speciale effecten. Dat maakt de walkthrough-attractie voor PortAventura behoorlijk kostbaar. Templo del Fuego opende in 2001, toen het pretpark gerund werd door de Amerikaanse entertainmentgigant Universal. De naam luidde destijds Universal Studios Port Aventura.



Carnaval de los Carnavales wordt voor de tweede keer gehouden. De rest van het entertainmentprogramma bestaat uit een carnavalsoptocht, straatentertainment en verschillende theatervoorstellingen in carnavalsstijl.