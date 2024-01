Kermis

Jongen (12) raakt deel van vinger kwijt bij ongeluk met Spaanse kermisattractie

Een 12-jarige jongen is een deel van zijn vinger kwijtgeraakt bij een ongeluk met een kermisattractie. Dat gebeurde eerder deze maand op de kermis in Xàbia, een gemeente in de Spaanse provincie Alicante. Het ging mis bij Mega Rodeo Loco XXL, een bewegend platform met mechanische rodeostieren.

De jongen stapte met een ernstige verwonding aan zijn wijsvinger van een stier af, waarna zijn moeder overstuur om hulp vroeg. Vervolgens heeft de eigenaar van de attractie het minderjarige slachtoffer en zijn moeder naar een gezondheidscentrum gebracht.

Hoe het ongeval kon gebeuren, is nog niet duidelijk. De attractie beschikte wel over de benodigde vergunningen, melden regionale media. Uiteindelijk werd de minderjarige doorgestuurd naar het ziekenhuis, waar hij enkele dagen later een operatie onderging.



Klacht

De politie was in eerste instantie niet betrokken bij het voorval, aangezien agenten niet werden gewaarschuwd. Inmiddels heeft de moeder een formele klacht ingediend bij de autoriteiten. Ze wil dat de exploitant financieel aansprakelijk wordt gehouden voor het incident.