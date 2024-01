Speelpark Oud Valkeveen

Raad van State: bestemmingsplan voor Noord-Hollands pretpark deugt niet

De Raad van State zet een streep door een bestemmingsplan voor het Noord-Hollandse pretpark Speelpark Oud Valkeveen. Er wordt al jaren gewerkt aan een plan dat uitbreiding van het attractiepark mogelijk moet maken. In 2021 liet de Raad van State in een tussenuitspraak blijken dat het plan nog niet aan de eisen voldeed.

De gemeente Gooise Meren kreeg de opdracht om onvolkomenheden te repareren. In maart 2022 werd een herstelbesluit genomen. Afgelopen week bleek dat het bestemmingsplan nog steeds niet deugt. In een uitspraak van 17 januari 2024 haalt de Raad van State onder meer stikstofberekeningen onderuit.

Volgens de gemeente heeft het bestemmingsplan geen negatieve gevolgen voor de stikstofuitstoot in een nabijgelegen natuurgebied. De argumentatie ontbreekt echter. Verder faciliteert het nieuwe plan "het ongelimiteerd toestaan van nieuwe speeltoestellen", in sommige gevallen zelfs zonder een maximale bouwhoogte.



Niet goed onderbouwd

Daarnaast beweert de gemeente dat het openen van nieuwe attracties niet zal leiden tot een stijging van de bezoekersaantallen. Die uitspraak wordt niet goed onderbouwd. Buurtbewoners en milieuorganisaties verzetten zich tegen het plan omdat ze vrezen voor de groei van Speelpark Oud Valkeveen. Dat kan overlast met zich meebrengen.



In het voorjaar van 2022 kondigde Oud Valkeveen nog een nieuwe attractie aan: een 25 meter hoge vrijvevaltoren. Sindsdien is van dat project niets meer vernomen. De originele aankondigingen op de socialmedia-kanalen van het park werden inmiddels verwijderd.