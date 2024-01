PortAventura World

Gevangenisstraf voor brandstichting in PortAventura World

Twee mannen moeten een gevangenisstraf uitzitten voor het veroorzaken van een brand in PortAventura World. Ze stichtten op 4 augustus 2022 op drie plekken brand op het terrein van het Spaanse pretparkresort, gelegen in badplaats Salou. Dat kwam destijds niet groot in het nieuws.

Het gaat om twee Spanjaarden die al een strafblad hadden. Ze staken rond 14.15 uur verschillende brandjes aan. Dat gebeurde bij een parkingang - in de buurt van de taxistandplaats - en op enkele meters afstand van campers. Een bosgebied van enkele honderden vierkante meters ging in vlammen op.

De arrestaties vonden nog dezelfde dag plaats. Sindsdien zitten de veroordeelden in voorlopige hechtenis. Justitie had eerder een celstraf van vijftien jaar geëist. Omdat de branden een relatief kleine impact hadden, nam de rechtbank uiteindelijk genoegen met vijf jaar cel. PortAventura claimde 1437,24 euro aan schade.



Boomstambaan

Enkele weken vóór de gebeurtenis, halverwege juli 2022, kwam een ander bericht naar buiten over een brand in PortAventura. Toen ontstond vuur bij Silver River Flume, een boomstambaan in het Far West-gedeelte van PortAventura Park. Die brand werd naar verluidt veroorzaakt door een sigarettenpeuk.