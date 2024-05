Tivoli Friheden

Video: pretpark in Denemarken opent achtbaan met loodrechte lift en twee inversies

Een pretpark in Denemarken heeft afgelopen weekend een nieuwe achtbaan in gebruik genomen: Vindfald, gebouwd door de Duitse fabrikant Gerstlauer. Attractiepark Tivoli Friheden belooft "een meeslepende en bedwelmende achtbaanervaring die totaal buitengewoon is". Het gaat om een rollercoaster van het type euro-fighter.

Euro-fighters worden gekenmerkt door een loodrechte lift en karretjes met twee rijen van acht zitplaatsen. Vergelijkbare banen staan bijvoorbeeld in Duinrell (Falcon) en Bobbejaanland (Typhoon). De aanleiding voor de komst van Vindfald is allesbehalve vrolijk.

In de zomer van 2022 kwam een 14-jarig meisje om het leven toen een karretje van de hangende achtbaan Cobra afbrak. Vervolgens werd de attractie gesloten en afgebroken. Vorig seizoen troffen bezoekers op die plek een speeltuintje aan.



Vervanger

Nu is de 300 meter lange en 23 meter hoge vervanger operationeel. Treinen gaan twee keer over de kop, in een looping en een kurkentrekker. Ze behalen een topsnelheid van 72 kilometer per uur.



Vindfald is nu de enige achtbaan in Tivoli Friheden met inversies. De naam van de achtbaan betekent zowel Windval als Meevaller. "Het past in onze traditie van achtbanen met rauwe, winderige namen, zoals Cyklon 73 die tussen 1973 en 1986 open was en Orkanens Øje, die van 1987 tot en met 2018 honderdduizenden mensen op zijn kop zette", laat het park weten. "Met Vindfald brengen we de klassieke looping van Orkanens Øje terug."