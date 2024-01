Avonturenpark Hellendoorn

Avonturenpark Hellendoorn: plattegronden voortaan alleen op aanvraag

De plattegronden van Avonturenpark Hellendoorn worden gratis, maar niet iedereen zal er eentje ontvangen. Eerder vroeg het Overijsselse pretpark 1 euro voor een papieren kaart. Vanaf dit jaar zijn de parkplattegronden alleen verkrijgbaar op aanvraag.

Het is de bedoeling om meer bezoekers gebruik te laten maken van de officiële Hellendoorn-app. "We zagen dat de papieren variant steeds minder in trek was.", vertelt een woordvoerder aan Looopings. "Tegelijkertijd weten we dat er een groep is die nog graag een papieren plattegrond gebruikt." Zij kunnen terecht bij de winkel of infobalie.

In 2024 wordt de plattegrond gecombineerd met informatie over toegankelijkheid, bedoeld voor bezoekers met een beperking. "Voorheen was dat een aparte flyer. Nu kunnen we plattegronden bewust uitdelen aan mensen die hulp nodig hebben bij een dagje uit."



Borden

Er worden aankomend seizoen ook meer plattegrondborden in het park gezet, om het publiek te helpen bij het vinden van de weg. Avonturenpark Hellendoorn gaat weer open op zaterdag 30 maart, inclusief de nieuwe achtbaan RidderStrijd.