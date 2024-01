Efteling

Efteling-componist deelt exclusieve opnames van muziek Baron 1898

Efteling-componist René Merkelbach was in 2015 verantwoordelijk voor de muziek van achtbaan Baron 1898. Negen jaar later onthult hij hoe de soundtrack van de bekende attractie precies in elkaar zit. In een nieuwe aflevering van Efteling-podcast Kleine Boodschap wordt de muziek van de Baron stap voor stap ontleed.

Merkelbach dook zijn studio in om nieuwsgierige luisteraars de originele opnames te laten horen. Dat start bij een eerste demo, die achteraf te blij en vrolijk was. Vervolgens kwam de componist met de uiteindelijke melodie op de proppen. Ook daar is eerst een demo van gemaakt voordat een orkest ermee aan de slag ging.

In de wachtrij speelt een muziekstuk dat maar liefst anderhalf uur duurt. De melodie wordt in principe voortdurend herhaald, maar wel steeds in een andere versie. Soms worden bepaalde instrumenten weggelaten. Dat zorgt voor meer variatie.



Fluisteren

De maker benadrukt dat er niets gaat boven een echt orkest. Toch voegde hij verschillende geluidseffecten uit de computer toe, om de muziekbeleving te versterken. In de podcast zijn deze geluiden voor het eerst individueel te horen. Zangeres Anneke van Giersbergen verzorgde de stemmen van de drie Witte Wieven. Merkelbach liet haar alle zangteksten ook fluisteren, voor een mysterieus effect.



De geluiden van de ophaalmachine hadden eigenlijk opgenomen moeten worden in het Nederlands Mijnmuseum in Limburg. Merkelbach stuurde er een professionele geluidsman naartoe, maar eenmaal aangekomen bleek dat de machine in kwestie uit elkaar lag. Daarom is in het museum uiteindelijk alleen het geluid van de bel opgenomen. Die klinkt bovenaan de liftheuvel.



Paniek

Verder vertelt de componist een komische anekdote over een medewerker van Bolliger & Mabillard, de fabrikant van de rollercoaster. Hij raakte in paniek toen hij een kijkje kwam nemen en allerlei gepiep en gekraak bovenaan de lift hoorde. In werkelijkheid ging het om de geluidseffecten van Merkelbach, afkomstig uit speakers.



Merkelbach was al vaker te gast in Kleine Boodschap om tekst en uitleg te geven over zijn creaties. In drie eerdere afleveringen werd gefocust op de muziek van darkride Symbolica, theatervoorstelling Caro en de Wereld van Sindbad, het themagebied met Sirocco, Archipel en Vogel Rok.