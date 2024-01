Pullman City Bayern

Miljoenen euro's schade door grote brand in Duits westernpretpark

Een Duits westernpretpark is getroffen door een grote brand. Zondagochtend rond 06.00 uur brak er een brand uit in Pullman City, gelegen in de deelstaat Beieren. Het vuur verspreidde zich razendsnel, doordat de gebouwen in het cowboystadje van hout zijn gemaakt.

Ongeveer driehonderd hulpverleners kwamen ter plaatse. Een derde van de hoofdstraat van de toeristische trekpleister raakte beschadigd. De schade loopt naar verwachting in de miljoenen euro's. Tweehonderd bezoekers, waarvan 180 verblijfsgasten, moesten in veiligheid worden gebracht.

De oorzaak is nog niet duidelijk. Twee personen liepen lichte verwondingen op: een medewerker die de brand probeerde te blussen en een brandweerman. Het is de bedoeling om de gebouwen op termijn opnieuw op te bouwen. Pullman City blijft zeker tot maart dicht, maar mogelijk langer.



Geen woorden

"We hebben geen woorden voor de brand in ons mooie westernstadje", laat het management weten in een verklaring op social media. "Helaas zijn grote delen van Main Street, van de saloon tot het steakhouse, in vlammen opgegaan. We gaan er alles aan doen om het weer op te bouwen, maar we weten nog niet hoelang dit gaat duren."



In het westernpretpark zou eigenlijk tot half februari een winter-evenement plaatsvinden, met extra decoraties en optredens. Pullman City opende in 1997. De huidige directie trad aan na een faillissement in 2011. Er bestaat een gelijknamig park in deelstaat Saksen-Anhalt, van een andere eigenaar.