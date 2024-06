Kermis

Video: nieuwe Nederlandse kermisattractie Aviator laat passagiers door de lucht vliegen

De nieuwe Nederlandse kermisattractie Aviator is geschikt voor waaghalzen met een sterke maag. Wie een ritje maakt in de thrillride, vliegt alle kanten op. De constructie bestaat uit vier armen met elk drie gondels voor twee personen. Ze worden tijdens de rit al draaiend omhoog gelift.

Aviator is een attractie van het type remix, gebouwd door de Britse fabrikant Tivoli. De nieuwigheid werd afgelopen maand opgebouwd in Delfzijl, maar daar bleef de molen gesloten vanwege opstartproblemen. Uiteindelijk vond de première plaats op de kermis in Geleen.

Dat evenement duurde van 24 tot en met 29 mei. Vervolgens stond de Aviator van 31 mei tot en met 4 juni in Deurne. Exploitant Frank Ockers heeft aangekondigd dat de ride dit jaar ook al verschijnen in onder meer Alkmaar, Venray, Tilburg en Huissen.



Piloten

Aviator staat in het teken van de luchtvaart: niet voor niets wordt de attractie gepresenteerd als een testcentrum voor toekomstige piloten. De volledige naam luidt daarom Aviator - A Pilot Test Center. In totaal zijn er 24 zitplaatsen.