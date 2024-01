Efteling

Hotelkamers Efteling tijdelijk in gebruik als openbare toiletten

De Efteling wringt zich in allerlei bochten om bouwwerkzaamheden in goede banen te leiden. Vanwege een renovatie kunnen de toiletten in het entreegebouw van Efteling-vakantiepark Bosrijk niet gebruikt worden. Er is een oplossing voor gevonden: enkele leegstaande hotelkamers fungeren tijdelijk als openbare wc's.

Efteling-bezoekers die de entree van Bosrijk passeren en een grote of kleine boodschap moeten doen, worden doorverwezen naar de eerste verdieping van het zogeheten Poorthuys. "Toiletten zijn te vinden in kamer 111, 112 en 113 op de eerste verdieping van het Poorthuys", valt te lezen op een affiche.

"Bereikbaar via de trap of lift." De toiletten zijn genderneutraal: een aanduiding voor mannen of vrouwen ontbreekt. Eén van de drie kamers heeft een badkamer die ook geschikt is voor rolstoelers.



Weekenden

De receptie en het restaurant van Bosrijk worden momenteel verbouwd. Naar verwachting duurt de klus tot eind deze maand. Het vakantiepark is om die reden voorlopig alleen geopend in de weekenden. Wie doordeweeks wil overnachten, wordt doorverwezen naar het Efteling Hotel of vakantiepark Loonsche Land.