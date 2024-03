Disneyland Paris

Disneyland Paris werkt aan waterattractie met Lion King-thema

Disneyland Paris maakt plannen voor een nieuwe attractie die in het teken staat van The Lion King. In het Walt Disney Studios Park kan over enkele jaren een waterbaan openen rond de iconische animatiefilm uit 1994. Dat bevestigen ingewijden aan Looopings. De uitbreiding moet op de plek komen waar eigenlijk een Star Wars-gebied gepland was.

Disneyland Paris kondigde zes jaar geleden aan dat het Walt Disney Studios Park een ingrijpende transformatie zou ondergaan, ter waarde van 2 miljard euro. Het bouwproject werd verdeeld in drie fases, die uitgevoerd zouden worden tussen 2020 en 2025: eerst Marvel, dan Frozen en uiteindelijk Star Wars. Tot nu toe is alleen het Marvel-gedeelte gerealiseerd: in 2022 opende Avengers Campus.

Naar verwachting zal de Frozen-wereld eind 2025 af zijn, al heeft Disney zelf nog geen openingsjaar bekendgemaakt. Het Lion King-project staat vooralsnog daarna op de planning. Het is nog te vroeg om er een jaartal op te plakken, maar achter de schermen zijn de voorbereidingen in volle gang.



Afkoelen

Aanvankelijk was Disney van plan om in Parijs een kleine versie neer te zetten van Galaxy's Edge, het Star Wars-themagebied in de Amerikaanse Disney-resorts. Bij nader inzien vindt men The Lion King beter passen op de beoogde locatie. Een waterbaan is bovendien een zeer welkome aanvulling op het attractieaanbod van Disneyland Paris: op warme dagen kunnen bezoekers nu nog in geen enkele attractie echt afkoelen.







Voor het ontwerp van de nog naamloze attractie wordt gekeken naar Pride Rock; de iconische rotsformatie uit de Disney-klassieker. Het Lion King-nieuws is niet volledig nieuw: er werd de afgelopen maanden al veelvuldig over gesproken in de wandelgangen. Meerdere fansites hintten al op het verhaal. Looopings kan bevestigen dat de geruchten kloppen: er wordt inderdaad aan gewerkt.



Geannuleerd

Of de attractie er daadwerkelijk komt, is nog niet met 100 procent zekerheid te zeggen. In het verleden heeft Disney al meermaals grote bouwprojecten geannuleerd die zich al ver in de ontwikkelingsfase bevonden, om financiële of praktische redenen. Feit is dat het plan voor de Lion King-waterbaan momenteel op tafel ligt op het hoofdkantoor.



Woordvoerders van Disneyland Paris willen er nog niets over kwijt. Volgens betrokkenen overweegt Disney om het nieuws wereldkundig te maken tijdens fan-evenement D23, dat van vrijdag 9 tot en met zondag 11 augustus plaatsvindt in de Amerikaanse staat Californië.







Pride Lands

De iconische Disney-film The Lion King draait om de jonge leeuw Simba, die bestemd is om zijn vader Mufasa op te volgen als koning van de Pride Lands. Zijn oom Scar smeedt echter een sinister complot om de troon te bemachtigen.



Na een periode van twijfel keert Simba terug om zijn rechtmatige plek op te eisen, met hulp van zijn vrienden Timon en Pumbaa en de geest van zijn overleden vader. De soundtrack werd verzorgd door onder meer Hans Zimmer en Elton John. In 2019 verscheen een liveaction-versie met stemmen van Donald Glover en Beyoncé.



Theatershow

Bezoekers van Disneyland Paris kunnen nu al niet om The Lion King heen. In Frontierland is meermaals per dag de theatershow The Lion King: Rhythms of the Pride Lands te zien, gebaseerd op de Broadway-musical. Daarnaast worden personages en liedjes uit de film gebruikt in Mickey and the Magician, The Disney Junior Dream Factory, A Million Splashes of Colour, Disney Stars on Parade en Disney Dreams.