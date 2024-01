Plopsa Group

Duizenden Plopsa-medewerkers krijgen na negen jaar nieuwe personeelskleding

De Plopsa Group introduceert nieuwe personeelskleding. Alle duizenden medewerkers van de Plopsa-parken krijgen binnenkort een nieuw tenue van leverancier Suit Up. Vandaag werd alvast een tipje van de sluier opgelicht tijdens een personeelsfeest in Plopsa Indoor Hasselt.

Het is voor het eerst sinds 2015 dat geïnvesteerd wordt in nieuwe kledij voor het personeel. Toen werd gekozen voor kledingmerk JBC. Dit keer ging Plopsa in zee met Suit Up. Dat bedrijf werkte eerder voor onder meer Jaarbeurs Utrecht, Het Noordbrabants Museum, het Nationale Opera & Ballet, Roompot en het Van Gogh Museum.

De getoonde Plopsa-kostuums zijn bedoeld voor werknemers van de attracties, de souvenirwinkels, de horeca en de entree. Ook de kleding van managers is alvast te zien. Waar de vorige outfits turquoise of roze waren, is de nieuwe basiskleur donkerblauw. Broeken zijn okergeel. Petten werden lichtblauw.



Logo's

De aangepaste kledingstijl hangt samen met de nieuwe huisstijl van de internationale parkengroep, die minder kleurrijk en volwassener is. Op de bovenkledij prijkt het Plopsa-logo zoals het voorkomt op de nieuwe logo's van de verschillende Plopsa-bestemmingen.