Efteling

Release van Efteling-bioscoopfilm De Legende van Familie Vos uitgesteld

De release van de nieuwe Efteling-speelfilm De Legende van Familie Vos is uitgesteld. Eigenlijk had de film vanaf woensdag 31 januari in de bioscoop moeten draaien. Dat wordt een week later, namelijk op woensdag 7 februari. Hoewel de release binnen drie weken moet plaatsvinden, heeft men nog geen trailer uitgebracht.

De Legende van Familie Vos is het vervolg op De Expeditie van Familie Vos uit 2020. Hoofdrolspeler Teun (Levi Otto), die in de eerste film nog 11 jaar was, werkt inmiddels in de Efteling. Hij krijgt de opdracht om Jamie (Imani Ristie), de dochter van parkdirectrice Indra (Manoushka Zeegelaar Breeveld), op sleeptouw te nemen.

Als bewaker Cor (Edo Brunner) 's nachts wordt aangevallen door een spook met een brandend zwaard, raken Teun en Jamie betrokken bij een mysterie. Spokenjager en YouTube-ster Ronny Ruygh (Buddy Vedder) is ervan overtuigd dat het spookt in de Efteling, maar daar wil directrice Indra niets van weten.



Vuurman

Teun en Jamie ontdekken een oud sprookjesboek van Teuns opa, waarin een Vuurman wordt beschreven die lijkt op het spook in de Efteling. Daardoor beginnen de twee te vermoeden dat er echt iets aan de hand is. Samen met Ronny Ruygh en Teuns tante Ada (Raymonde de Kuyper) gaan ze op onderzoek uit. Al snel blijkt dat er 's nachts iets ongewoons gebeurt in het verlaten sprookjespark.



De opnames vonden plaats in maart 2023. Op officiële foto's en de filmposter is een belangrijke rol weggelegd voor Raveleijn. Ook zien we het Sprookjesbos en de bouwschuttingen bij de nieuwe attractie Danse Macabre. Het is niet de eerste keer dat de film wordt uitgesteld: bij de eerste aankondiging sprak de producent nog over een release op woensdag 13 december 2023.



Voorvertoning

Wie De Legende van Familie Vos nog vóór de officiële releasedatum wil zien, kan zich aanmelden voor een voorvertoning op zaterdagavond 3 februari. Het evenement, georganiseerd door Efteling-podcast Kleine Boodschap, vindt plaats in Theater De Leest in Waalwijk. Aanmelden kan via kleineboodschap.com/bios.