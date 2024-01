Efteling

Efteling-attracties staan de hele nacht aan om bevriezing te voorkomen

De Efteling gaat heel ver om ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk attracties open kunnen bij winterse weersomstandigheden. Als het 's nachts vriest, blijven sommige attracties de hele nacht draaien. Door de voertuigen en de baan warm te houden, wordt voorkomen dat onderdelen bevriezen.

Daarvoor blijven personeelsleden 's nachts wakker. Zo stonden achtbaan Python, powered coaster Max & Moritz en vaartocht Gondoletta afgelopen nacht voortdurend aan, bevestigt een woordvoerster aan Looopings. Dankzij de nachtelijke operatie kunnen Efteling-bezoekers vandaag gewoon een ritje maken in de drie attracties.

"Daar zijn we erg blij mee", reageert de voorlichtster. "Nachtje doordraaien", schreef een medewerker van Max & Moritz bij een Instagram-foto die vannacht om 03.33 uur gemaakt is. "IJsvrij open morgen! Ook dit is werken bij de Efteling."



Baron 1898

Achtbanen kunnen veel last hebben van de kou. In het geval van de Gondoletta bestaat het risico dat de Siervijver dichtvriest, waardoor de boten niet meer kunnen bewegen. De vaartuigen zijn onder water verbonden aan een kabel. Eerder deze week was ook dive coaster Baron 1898 's nachts operationeel. Daar is nu sprake van een storing.