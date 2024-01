Walibi Rhône-Alpes

Franse Walibi-vestiging onthult 3D-simulatie van nieuwe single-rail coaster

Het Zuid-Franse pretpark Walibi Rhône-Alpes laat zien hoe een sensationele nieuwe achtbaan eruit komt te zien. Een 3D-simulatie op YouTube brengt niet alleen de rollercoaster Mahuka in beeld, maar ook het omliggende gebied. De attractie wordt onderdeel van de tropische themawereld Exotic Island.

Mahuka is een single-rail coaster van fabrikant Intamin, waarbij het achtbaanspoor oogt als één enkele rail. Daardoor zijn de treinen opvallend smal: alle passagiers zitten in een lange rij achter elkaar. De baan is 600 meter lang en 18 meter hoog, met dertien momenten van gewichtsloosheid.

Een rit bestaat uit drie inversies en twee lanceringen, met een topsnelheid van 67 kilometer per uur. De leverancier gaf het attractietype de naam hot racer. Met de komst van Mahuka viert Walibi Rhône-Alpes in 2024 het 45-jarig bestaan. Het thema, gebaseerd op een verlaten tempel, moet een Indiana Jones-achtige sfeer oproepen.