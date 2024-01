Disneyland Paris

Toeristenbelasting fors omhoog in regio Disneyland Paris: stijgingen tot 187 procent

De toeristenbelasting in de regio Parijs is deze maand flink verhoogd. Dat gebeurde in aanloop naar de Olympische Spelen, die komende zomer plaatsvinden in de Franse hoofdstad. De stijgingen hebben ook gevolgen voor hotelgasten van Disneyland Paris. Zij zijn tot 187 procent meer kwijt aan belasting.

Zo betalen gasten van vijfsterrenhotels, waaronder het Disneyland Hotel, voortaan 10,73 euro per persoon per nacht, in plaats van 3,75 euro. Een hotel met vier sterren, zoals Disney Newport Bay Club of Disney Hotel New York - The Art of Marvel, moet sinds kort 8,13 euro per persoon per nacht rekenen. Dat was 2,88 euro.

Bij driesterrenhotels steeg de toeristenbelasting van 1,88 euro naar 5,20 euro per persoon per nacht. Voorbeelden in het Disney-resort zijn Disney Sequoia Lodge en Disney Hotel Cheyenne. Wie blijft slapen in Disney Hotel Santa Fe - goed voor twee sterren - zal 3,25 euro per persoon per nacht moeten afdragen in plaats van 1,13 euro.



Miljoenen toeristen

Op die manier hoopt Parijs een graantje mee te kunnen pikken van de populariteit van het internationale sportevenement. De Olympische Spelen worden gehouden van vrijdag 26 juli tot en met zondag 11 augustus. Men verwacht vele miljoenen toeristen.



Bij het boeken van een hotel op de website van Disneyland Paris is alleen een totaalprijs zichtbaar, inclusief belastingen en toeslagen. De toeristenbelasting wordt niet apart gespecificeerd. Daardoor is niet duidelijk in hoeverre de verhogingen worden doorberekend aan de bezoeker. Disney-hotels werken met variabele tarieven.