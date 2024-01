Parc Astérix

Foto's: Parc Astérix bouwt nieuwe attractie van 40 meter hoog

Parc Astérix opent dit jaar een 40 meter hoge attractie. Het Franse pretpark deelt bouwfoto's van La Tour de Numérobis, een gigantische zweefmolen in het Egyptische themagebied. Beelden laten zien hoe de bruine toren deze maand stap voor stap wat hoger werd. Inmiddels staat de volledige constructie overeind.

Helemaal bovenop is een puntdak in Egyptische stijl toegevoegd, met gouden decoraties. "Na een duizelingwekkende klim word je straks beloond met een uitzonderlijk panoramisch uitzicht, waardoor je vanuit Egypte zelfs Gallië kunt zien liggen", laat Parc Astérix weten. Men voegt ook een horecapunt toe: P'OZ Kebab.

La Tour de Numérobis is een attractie van het type vertical swing, gefabriceerd door het Italiaanse bedrijf Zamperla. Bijzonder is dat niet alleen de gondels ronddraaien, maar ook de toren zelf. La Tour de Numérobis ligt in de buurt van achtbaan OzIris, naast snelweg A1. Op zaterdag 30 maart vindt de opening plaats.



Architect

Het achtergrondverhaal draait om het personage Tekenis, een Egyptische architect uit de stripboeken van Asterix en Obelix. Bezoekers wanen zich op een bouwplaats in het oude Egypte, waar de werkzaamheden achterlopen op schema. Tekenis denkt de oplossing te hebben: het bouwen van een geavanceerde kraan.