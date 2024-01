Koninklijke Burgers' Zoo

Burgers' Zoo werkt aan nieuwe speeltuin met waterelementen

In de Arnhemse dierentuin Burgers' Zoo opent komend voorjaar een nieuw speelgebied. In de buurt van de hoofdingang van het overdekte gedeelte Burgers' Bush wordt een avontuurlijke speeltuin aangelegd, met houten vlonders, rotspartijen en waterelementen.

De blikvanger wordt een metershoge houten toren met een lange glijbaan. Het park kan alvast een ontwerp laten zien. "Maar dit is nog wel echt een artist's impression", meldt een woordvoerder in gesprek met Looopings.

De nog naamloze toevoeging komt te liggen bij het olifantenverblijf. Burgers' Zoo gaat voor het project in zee met leverancier Speelmaatje uit Zevenaar. Hetzelfde bedrijf werkte eerder al mee aan bijvoorbeeld speelbos Nest in de Efteling en de SavannaTour in GaiaZoo.



Pasen

Vanwege de klus is een deel van de wandelroute rondom de Bush tijdelijk niet toegankelijk. "Deze bouwwerkzaamheden kunnen voor u helaas wat ongemak opleveren", valt te lezen in een magazine voor abonnementhouders. Men streeft naar een opening vóór Pasen 2024.